Bursa’da Junio Fashion Show rüzgarı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. organizasyonunda; BEKSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Junioshow Fuarı'nda 'Junio Fashion Show' rüzgarı esti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. organizasyonunda; BEKSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Junioshow Fuarı'nda 'Junio Fashion Show' rüzgarı esti. 0-12 yaş arası bebe-çocuk hazır giyimi İlkbahar-Yaz kreasyonları minik mankenlerce tanıtıldı.
Kaynak: Dunya.com