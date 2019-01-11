Bursa’da Junio Fashion Show rüzgarı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. organizasyonunda; BEKSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Junioshow Fuarı'nda 'Junio Fashion Show' rüzgarı esti.

Bursa’da Junio Fashion Show rüzgarı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. organizasyonunda; BEKSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Junioshow Fuarı'nda 'Junio Fashion Show' rüzgarı esti. 0-12 yaş arası bebe-çocuk hazır giyimi İlkbahar-Yaz kreasyonları minik mankenlerce tanıtıldı.

Kaynak: Dunya.com

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