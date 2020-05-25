Bursa'da jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu madde çıktı
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Bursa'da jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu madde çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bursa'da jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu madde çıktı
25.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:09

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde devriye görevi yapan Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Y.İ. ve İ.M'nin üzerinde, araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin,1 gram skunk, 1 gram esrar tohumu, 3 kesici alet, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği fişeği, 26 tabanca fişeği, 1 tabanca şarjörü, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Yasal işlem yapılan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihmal etmeleri nedeniyle de toplam 6 bin 300 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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