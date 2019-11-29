Bursa'da jandarmaların yemin töreninde duygusal anlar
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Bursa'da jandarmaların yemin töreninde duygusal anlar

Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan erbaş ve erlerin yemin töreni duygusal anlara sahne oldu.

29.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:16
Bursa'da jandarmaların yemin töreninde duygusal anlar

İl Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan erbaş ve erlerin yemin töreni duygusal anlara sahne oldu.


Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 99/4 tertip erbaş ve erlerin yemin töreni İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mustafa Gökgoz'ün emir komutasında Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Salonunda gerçekleşti. Yemin törenine katılan aileler duygulu anlar yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA
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