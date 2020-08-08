Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 15 gram bonzai ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 15 gram bonzai ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan 4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenledi. M.T. (28), H.H. (42), F.U (45) ve B.O. (19) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 15 gram bonzai ve 10 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA