Bursa'da jandarmadan kaçak içki denetlemesi
Bursa'da jandarmadan kaçak içki denetlemesiBURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 304 personel ile kaçak, sahte alkol denetimi gerçekleştirdi.
Bursa'da jandarmadan kaçak içki denetlemesi
BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 304 personel ile kaçak, sahte alkol denetimi gerçekleştirdi. İl genelinde 201 alkollü işletmeye düzenlenen eş zamanlı baskında 2 bin 237 şahıs sorgulanırken, kaçak alkol bulunan 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte alkolün önüne geçmek için 304 personel ile denetim gerçekleştirdi. 201 alkollü işletmeye eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler 2 işletmede toplam 24 litre kaçak alkollü içki ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ayrıca 2 bin 237 şahısın sorgusunun da yapıldığı uygulamada farklı konularda aranması bulunan 7 şahıs yakalandı. İşletme sahipleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçu, 213 Sayılı Vergi Usül Kanunu ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapılırken, gözaltına alınan 7 şahıs işlemler için karakola götürüldü.