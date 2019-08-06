06.08.2019 03:01

Bursa'da jandarmadan kaçak içki denetlemesi

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 304 personel ile kaçak, sahte alkol denetimi gerçekleştirdi. İl genelinde 201 alkollü işletmeye düzenlenen eş zamanlı baskında 2 bin 237 şahıs sorgulanırken, kaçak alkol bulunan 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte alkolün önüne geçmek için 304 personel ile denetim gerçekleştirdi. 201 alkollü işletmeye eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler 2 işletmede toplam 24 litre kaçak alkollü içki ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ayrıca 2 bin 237 şahısın sorgusunun da yapıldığı uygulamada farklı konularda aranması bulunan 7 şahıs yakalandı. İşletme sahipleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçu, 213 Sayılı Vergi Usül Kanunu ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapılırken, gözaltına alınan 7 şahıs işlemler için karakola götürüldü.

Kaynak: DHA