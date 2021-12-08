Bursa'da jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması - Haberler
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Bursa'da jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması

Bursa'da jandarmadan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da jandarma ekipleri son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarına karşı denetimler yaptı.

BURSA (İHA) - Bursa'da jandarma ekipleri son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarına karşı denetimler yaptı. 500 motosiklet kontrol edilirken, 19 motosiklet sürücüsüne 18 bin 329 lira cezai işlem uygulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ise yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarına karşı denetimler yaptı. Denetimlere 417 personel ile 91 ayrı nokta gerçekleştirildi. Yapılan denetimler neticesinde 3 bin 325 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. 500 motosiklet ise kontrol edilirken 2 çalıntı motosiklet, 3 tescilsiz motosiklet ve 1 hacizli motosiklet yakalandı. Yanı sıra 7 motor trafikten men edilirken 13 motosiklete adli işlem yapıldı. 19 motosiklet sürücüsüne toplamda ise 18 bin 329 lira idari para cezası uygulandı. - BURSA

Bursa'da jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması

Bursa'da jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması

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