Bursa'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması Bursa'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Bursa'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 132 tim, 423 personel ile "Türkiye Huzur ve Güven" (Huzurlu Sokaklar) uygulaması yaptı.

761 iş yeri, 7 bin 140 kişi ve 3 bin 183 aracın denetlendiği çalışmalar kapsamında bazı suçlardan aranan 28 şüpheli hakkında işlem başlatılarak, bir zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, 42 sürücüye 20 bin 716 lira idari para cezası verildi. Denetimlerde, 16 araç trafikten menedildi ve aranan 2 araç muhafazaya alındı.

Kaynak: AA