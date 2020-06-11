Bursa'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması
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Bursa'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Bursa'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Bursa'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması
11.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:48

Bursa'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 132 tim, 423 personel ile "Türkiye Huzur ve Güven" (Huzurlu Sokaklar) uygulaması yaptı.

761 iş yeri, 7 bin 140 kişi ve 3 bin 183 aracın denetlendiği çalışmalar kapsamında bazı suçlardan aranan 28 şüpheli hakkında işlem başlatılarak, bir zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, 42 sürücüye 20 bin 716 lira idari para cezası verildi. Denetimlerde, 16 araç trafikten menedildi ve aranan 2 araç muhafazaya alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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