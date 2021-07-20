Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
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Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle 56 farklı noktada helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle 56 farklı noktada helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayramın ilk günü trafik denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak düzenlenen denetimlerde helikopter kullanılarak sürücüler, havadan da denetlendi. 300 kişilik personelle 56 noktada yapılan uygulamada Bursa'yı İstanbul, İzmir ile Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan kara yolları denetlendi. Helikopterli denetimle kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı. Bursa genelinde araç yoğunluğunun olmadığı gözlendi.


Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey

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