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Bursa'da jandarma, öğrenci servis araçlarını denetledi

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel
Bursa'da jandarma, öğrenci servis araçlarını denetledi

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan Huzur Güven Uygulaması'nda çok sayıda öğrenci servisi ile okul çevresindeki araçlar denetlendi.

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan Huzur Güven Uygulaması'nda çok sayıda öğrenci servisi ile okul çevresindeki araçlar denetlendi. Uygulamada 23 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarını kapsayan Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirdi. 431 personel ile 75 noktada yapılan denetimlerde 7 bin 748 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Uygulama sırasında okul servisleri ile çevresinde bin 470 araç kontrol edilirken, 23 araç trafikten men edildi. Evrakları eksik olan bir kişinin ise sürücü belgesine el konuldu.


Bursa'da jandarma, öğrenci servis araçlarını denetledi

Bursa'da jandarma, öğrenci servis araçlarını denetledi

Bursa'da jandarma, öğrenci servis araçlarını denetledi

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Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Son Dakika Haberleri

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