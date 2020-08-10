Bursa'da jandarma koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs denetimleri kapsamında yayınladığı genelgenin ardından Bursa'da jandarma ekipleri, düğün, nişan, kına, sünnet törenleri ve mesire alanlarında uygulama yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs denetimleri kapsamında yayınladığı genelgenin ardından Bursa'da jandarma ekipleri, düğün, nişan, kına, sünnet törenleri ve mesire alanlarında uygulama yaptı. Ekipler uygulamada vatandaşı maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.

İçişleri Bakanlığı artan koronavirüs vakalarının ardından 81 il valiliğine genelge göndererek kolluk kuvvetlerinin düğün, nişan, kına, sünnet töreni ve mesire alanlarında daha yoğun denetimler yapmasını istedi. Genelgenin ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi bölgelerinde yapılan törenlerde denetim yaptı. Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı denetimlerde tören sahipleri ve törene katılan vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıldı. Jandarma ekipleri, mesire alanlarında yaptıkları çalışmalarda da piknik yapan vatandaşlara sık sık mesafe ve hijyen kuralını hatırlatarak maskelerini takmalarını istedi.

Kaynak: DHA