Bursa'da jandarma ekiplerinden şehirler arası otobüslere sıkı denetim
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Bursa'da jandarma ekiplerinden şehirler arası otobüslere sıkı denetim

Bursa'da jandarma ekiplerinden şehirler arası otobüslere sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye çapında son zamanlarda meydana gelen ölümlü şehirler arası otobüs kazalarının ardından jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Türkiye çapında son zamanlarda meydana gelen ölümlü şehirler arası otobüs kazalarının ardından jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, otobüs, minibüs v.b. ulaşım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi için yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan denetim esnasında şoför ve yolcular bilgilendirilerek, kaza esnasında emniyet kemeri kullanımı ve otobüs şoförünün sürüş zamanına uyması konusunda ikaz edildi. - BURSA

Bursa'da jandarma ekiplerinden şehirler arası otobüslere sıkı denetim
Bursa'da jandarma ekiplerinden şehirler arası otobüslere sıkı denetim
Bursa'da jandarma ekiplerinden şehirler arası otobüslere sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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