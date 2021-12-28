Bursa'da jandarma ekiplerinden kaçak ve sahte alkol uygulaması
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol uygulamasında 549 iş yeri denetlendi.
BURSA (AA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol uygulamasında 549 iş yeri denetlendi.
Alınan bilgiye göre, 27 Aralık'ta 14.00-19.00 saatlerinde Türkiye genelinde, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamındaki uygulamada Bursa'da 344 jandarma personeli görev aldı.
Çalışmada içkili yer, büfe, bakkal ve kahvehane olmak üzere 549 iş yeri kontrol edildi. Uygulamada 2 bin 840 kişinin bilgileri sorgulandı.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 4 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri