Bursa'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

11.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:13
Bursa'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma, uyuşturucu ticareti yapan Y.S. ve F.D. isimli şahıslara yönelik operasyon başlattı. İki şüpheliye yönelik üç farklı adreste KOM şube, İnegöl JASAT, Yenice Karakol Komutanlığı ve Merkez Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet fişek, 2 adet tüfek şarjörü, 1260 karton satışa hazır sigara, 68 kilo kıyılmış tütün, tütün sarma sparatı, 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayın şüphelileri Y.S. ve F.D. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor
Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Neymar Sörloth Ersun Yanal Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:15:03. #1.15#
title