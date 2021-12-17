Bursa'da jandarma ekipleri deprem tatbikatı yaptı - Haberler
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Bursa'da jandarma ekipleri deprem tatbikatı yaptı

Bursa'da jandarma ekipleri deprem tatbikatı yaptı
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

BURSA (AA) - Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) iş birliğiyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tedariki tamamlanarak Bursa İl Jandarma Komutanlığı envanterine alınan kurtarma malzemelerinin kullanımı ve doğal afet olaylarına müdahale tekniklerinin öğretilmesi amacıyla AFAD Deprem Eğitim Alanı'nda yapılan etkinliğe, Kocaeli JAK personeli de katıldı.

Tatbikat, senaryo gereği deprem haberini alan ekiplerin alana intikaliyle başladı. Tatbikat çerçevesinde AFAD, JAK ve JÖAK ekip liderleri, ilk olarak koordinasyon tırına geçerek personel, araç ve malzeme sayılarını içeren manifestolarını AFAD yetkilisine verdi.

Ekipler, daha sonra arama kurtarma çalışmalarına başlamak amacıyla kendilerine gösterilen enkazlara hareket etti.

Kendi can güvenlikleri açısından enkazlarda öncelikle gaz kaçağı olup olmadığını kontrol eden ekipler, daha sonra arama kurtarma çalışmalarına başladı.

JAK ekipleri de enkazda ilk olarak fiziki arama gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı tespit edemeyen ekipler, daha sonra dedektör köpekler aracılığıyla çalışma yaptı. Enkazın bir noktasında yaralıyı kokusundan tespit eden köpekler, tepki verdi.

Yaralı depremzedeler, "kuyu açma" ve "galeri açma" metodu kullanılarak bulundukları yerden kurtarıldı.

Tatbikatla, yerel ve ulusal arama kurtarma planları doğrultusunda farklı ekiplerin aynı ortamda aynı saha dilini kullanarak çalışmasını sağlamanın amaçlandığı bildirildi.

Bursa'da jandarma ekipleri deprem tatbikatı yaptı

Bursa'da jandarma ekipleri deprem tatbikatı yaptı

Bursa'da jandarma ekipleri deprem tatbikatı yaptı

Bursa'da jandarma ekipleri deprem tatbikatı yaptı

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AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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