Bursa'da jandarma ekipleri 15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi Bursa'nın Yıldırım ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri araçtaki şahısların üzerlerinde yaptıkları aramada 15 gram metamfetamin ve şarjörü olmayan tabanca ele geçirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri araçtaki şahısların üzerlerinde yaptıkları aramada 15 gram metamfetamin ve şarjörü olmayan tabanca ele geçirdi.

Samanlı Mahallesi otoban yan yolunda devriye gezen Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir bahçe içerisinde park halinde duran 16 AHT 377 plakalı otomobildeki şahıslardan şüphelendi.

Otomobildeki 4 şahsa kimlik sorgusu da yapan ekipler, yaptıkları aramada alüminyum folyo içerisinde sarılı 15 gram metamfetamin ve bir adet şarjörü olmayan tabanca ele geçirdi.

Kaynak: AA