Bursa'da jandarma astsubay adayları için yemin töreni düzenlendi - Haberler
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Bursa'da jandarma astsubay adayları için yemin töreni düzenlendi

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da jandarma astsubay adayları için yemin töreni düzenlendi

Bursa'da, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda astsubay adayı öğrenciler için yemin töreni gerçekleştirildi.

BURSA (AA) - Bursa'da, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda astsubay adayı öğrenciler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyirci alınmayan törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından intibak eğitimini tamamlayan 400 jandarma astsubay adayı öğrenci ant içti.

Okul Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin, uğruna şehitler verilen özgürlüğün simgesi şanlı Türk bayrağının gölgesinde şevk ve heyecan içinde, inanç ve gururla ant içtiklerini söyledi.

Yemin eden vatan evlatlarının, 1847 yılından bugüne sayısız kahramanlar yetiştiren kutsal ilim ve irfan yuvası Işıklar'ın çatısı altında, ülkenin göz bebeği, kahramanlar kahramanı yılmaz Türk jandarmasının saflarına katıldığını dile getiren Özbek, şöyle devam etti:

"Şehadet şerbetini içmiş sayısı belirsiz kahramanın yoluna düşen, çelik gibi disiplinli, sarsılmaz bir iradeyle vatana hizmet aşkıyla yola çıkan, sizleri yüksek bir heyecan ve coşkuyla selamlayan bu yiğit evlatlarımız hepimizin haklı gurur kaynağıdır. Yüce milletimizin sizlere olan sarsılmaz güvenine bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin aziz hatıralarına layık olacağınıza ve ettiğiniz yemine sadık kalacağınıza hiç şüphem yoktur. Yüzünüz güneş, yolunuz açık, bahtınız şen, yemininiz kutlu olsun."

Program, Jandarma Marşı'nı okuyan öğrencilerin tören geçişiyle tamamlandı.

Bursa'da jandarma astsubay adayları için yemin töreni düzenlendi

Bursa'da jandarma astsubay adayları için yemin töreni düzenlendi

Bursa'da jandarma astsubay adayları için yemin töreni düzenlendi

Bursa'da jandarma astsubay adayları için yemin töreni düzenlendi

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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