Bursa'da İzmir depremzedelerine yardım konseri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da İzmir depremzedelerine yardım konseri

04.11.2020 01:01 | Son Güncelleme: 04.11.2020 01:04
Bursa'da İzmir depremzedelerine yardım konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, tüm geliri İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardım konseri düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, tüm geliri İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardım konseri düzenledi.

Deprem felaketinin ardından depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek olmak amacı ile sanatçı Emel Taşcıoğlu konuk olarak sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Nilüfer Göl yönetti.

Solist Emel Taşcıoğlu birçok yörenin türkülerinden oluşan eserleri seslendirdi.

Gecenin sonunda Emel Taşcıoğlu ve şef, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

İlgili Haberler

İzmir'deki deprem Bursa'da da hissedildi
İzmir'deki deprem Bursa'da da hissedildi
Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: 'İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim'
Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: "İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim"
Bodrum'da taraftarlar, İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
Bodrum'da taraftarlar, İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Mesut Yılmaz Geert Wilders Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Eser Yenenler Burak Özçivit Bergüzar Korel
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da İzmir depremzedelerine yardım konseri - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 01:04:29. #1.14#
title