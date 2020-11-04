Bursa'da İzmir depremzedelerine yardım konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, tüm geliri İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardım konseri düzenledi.