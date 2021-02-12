Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı (2)
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Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı (2)

12.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:55
Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 19'A ÇIKTIBursa'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan ve aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu grubun, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmaması üzerine yapılan gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 19'A ÇIKTI

Bursa'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan ve aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu grubun, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmaması üzerine yapılan gözaltı sayısı 19'a yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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