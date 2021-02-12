Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 19'A ÇIKTIBursa'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan ve aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu grubun, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmaması üzerine yapılan gözaltı sayısı 19'a yükseldi.