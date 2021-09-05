Bursa'da izinsiz girdiği evde cinayet işlediği iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Bursa'da, izinsiz girdiği evin sahibini bıçakla öldürüp, yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, izinsiz girdiği evin sahibini bıçakla öldürüp, yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Hamdi Sokak'ta ikamet eden F.A. ile yeğeni A.B, aynı sokakta yer alan kullanmadıkları evlerine kontrol amacıyla gittiklerinde içeride bir kişinin bulunduğunu gördü.

Amca ve yeğen ile söz konusu kişi arasında arbede yaşandı. Zanlı, F.A. ve A.B'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan F.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan A.B. ise tedavi altına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, cinayet ve yaralama şüphelisinin kimliğinin Ö.K. olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu kullanma, hırsızlık, gasp, kasten yaralama suçlarından 52 kaydının bulunduğu belirlenen Ö.K, suç aleti bıçakla yakalandı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir