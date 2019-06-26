Bursa'da İYİ Parti'li meclis üyesi, 4 kişinin saldırısına uğradı

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Meclis üyesi ve Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş, dün gece aracına çarpan otomobildeki 4 kişinin saldırısına uğradı. Başından aldığı darbeler sonucu yaralanan Temirtaş, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece evine dönmek için yola çıkan Temirtaş'ın aracına arkadan tanımadığı bir otomobil çarptı. Kontrol amacıyla aracından inen Temirtaş'a bu sırada çarpan araçta bulunan 4 kişi, "Niye ani fren yapıyorsun" diyerek saldırdı. Temirtaş'ı darbeden saldırganlar ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulansla hastaneye sevk edilen Temirtaş, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.



Kaynak: DHA

- Bursa