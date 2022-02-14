Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

AA, Sergen Sezgin - Güncel
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Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da borç meselesi nedeniyle bir kişiye yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla kaydettikleri öne sürülen ve operasyonla yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BURSA (AA) - Bursa'da borç meselesi nedeniyle bir kişiye yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla kaydettikleri öne sürülen ve operasyonla yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

E.M. (26) isimli kişiye işkence yaptıkları ve bu anları cep telefonuyla kameraya kaydettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar Y.D.Ç. (28), E.T, G.Ü. ve G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Şüphelilerin E.M'yi Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki bir eve götürerek darbettikten sonra kadın elbisesi giydirip işkence yaptığı ve bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtilmişti. E.M'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, Y.D.Ç'yi söz konusu evde, diğer zanlıları ise adreslerinde gözaltına almıştı.

Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Bursa, Borç, Güncel, Haberler

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