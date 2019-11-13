Bursa'da iskeleden düşen işçi öldü
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Bursa'da iskeleden düşen işçi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir fabrikada 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

13.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:34
Bursa'da iskeleden düşen işçi öldü

'nın ilçesindeki bir fabrikada 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede demir-çelik üzerine faaliyet gösteren fabrikada çalışan Metin Altun, (51) iskelede duvar kırma işlemi yaparken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Altun, çalışanların verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Altun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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