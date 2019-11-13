Bursa'da iskeleden düşen işçi öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir fabrikada 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir fabrikada 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede demir-çelik üzerine faaliyet gösteren fabrikada çalışan Metin Altun, (51) iskelede duvar kırma işlemi yaparken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan Altun, çalışanların haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Altun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.