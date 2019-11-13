Bursa'da iskeleden düşen işçi öldü

13.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:34

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir fabrikada 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede demir-çelik üzerine faaliyet gösteren fabrikada çalışan Metin Altun, (51) iskelede duvar kırma işlemi yaparken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Altun, çalışanların haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Altun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA