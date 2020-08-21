Bursa'da iskelede mahsur kalan kedi kurtarıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iskelenin altında mahsur kalan kedi için ekipler seferber oldu.
21.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:42
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iskelenin altında mahsur kalan kedi için ekipler seferber oldu.
Sahilde balık tutan vatandaşlar, iskelenin alt kısmından kedi sesi duyması üzerine belediye ekiplerine haber verdi.
Gemlik Belediyesi'ne bağlı veteriner ve cankurtaran ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtararak bota bindirdi.
Kıyıya çıkarılan hayvan Umurbey Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağına götürüldü.
Kaynak: AA