Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı
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Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracının yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracının yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir yolu, Mudanya yolu ayrımında Ö.F.A. idaresindeki 16 S 2833 plakalı servis aracı, iddiaya göre lastiğinin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralanan A.A. M.B, A.D, T.Ş. ve kimlikleri tespit edilemeyen iki kişi Bursa Şehir ve Çekirge Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı - Haberler
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