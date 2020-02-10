Bursa'da işçiler şalter kapatıp greve gitti

10.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:39

Bursa'da sendikaya üye oldukları için bazı arkadaşlarının iş yerinden çıkartıldığını ve mobbing uygulanmaya başlandığını iddia eden işçiler şalter kapatıp greve gitti. Fabrika önünde toplanıp üretimi durduran işçiler, çiftetelli oynayarak işvereni protesto etti.



Bursa'nın Kestel ilçesinde otomotiv yan sanayi üretimi yapılan fabrikada çalışan işçilere, iddiaya göre sendikaya üye oldukları için işveren tarafından mobbing uygulanmaya başlandı. Hatta bazı çalışanların bu yüzden işten çıkarıldığını öne süren işçiler, işvereni protesto ederek greve gitti. Şalterleri kapatarak greve giden işçiler, fabrika önünde toplanarak çiftetelli oynadı. Sloganlar atarak işvereni protesto eden işçiler, işten çıkartılan arkadaşları geri alınana kadar bu eylemi devam ettireceklerini söyledi.



"Sendikaya üye olduk, işveren bize mobbing uygulamaya başladı"



İşten çıkartılan arkadaşları olduğu için greve gittiklerini söyleyen Emin Şirin, "Ekim ayında anayasal hakkımızı kullanarak başkanımız önderliğinde sendikaya üye olduk. Bunun üzerine işveren bize mobbing uygulamaya başladı ve işten atılan arkadaşlarımız oldu. Biz de işten çıkartılan arkadaşlarımızın geri dönmesi için greve gitme kararı aldık. İçeride üretim hattı tamamen durdu. İşten çıkarılan arkadaşlarımız geri dönene kadar bu eyleme devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.



Fabrikada çalışan başka bir işçi Murat Aydın, "5 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Sendikal faaliyetlerde bulunmak ve anayasal haklarımızı alabilmek için sendikaya üye olduk. Gereken sayıyı topladığımızda sanki birileri düğmeye bastı ve fabrikada baskılar artmaya başladı. Tek tek içeri çekilerek "Sendikaya üye misin, biz size güvenmiyoruz" gibi sorularla karşılaştık. Bunun ardından 10 arkadaşımız işten çıkarıldı. Biz kendi haklarımız ve işten çıkartılan arkadaşlarımızın hakkını kazanmak için greve gittik. Biz haklarımızı kazanana kadar eyleme devam edeceğiz. Ben 5 yıldır bu fabrikada çalışıyorum ve şirketimi seviyorum. Ben hiçbir zaman işimden şikayetçi olmadım. Ancak haklarımızı verene kadar bu grev bitmeyecek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA