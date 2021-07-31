Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu

Bursa'da işçi servisi alev topuna döndü.

Bursa'da işçi servisi alev topuna döndü. Servisteki işçiler son anda kurtuldu.

Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde FSM bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçileri taşıdığı sırada seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmı alev aldı. Serviste bulunan işçiler son anda kurtuldular. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdüler. Servis minibüsünde motor kısmında büyük hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Siyah dumanlar havayı kaplarken uzaktan görenler orman yangını olabileceğini düşünerek herkesi korkuttu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı