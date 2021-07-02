Bursa'da iş yerlerinden hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı
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Bursa'da iş yerlerinden hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da iş yerlerinden hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 iş yerinde yaşanan hırsızlıklar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 iş yerinde yaşanan hırsızlıklar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Sinanbey Mahallesi 2. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren lastik tamir işletmesi önünde bir süre keşif yapan zanlı, daha sonra iş yerine girdi.

Ofis kısmından aldığı dizüstü bilgisayarı tişörtünün için saklayan şüpheli, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Mahmudiye Mahallesi 2. Sokak'ta da kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bir işletmeye girerek bisikleti çalıp bölgeden ayrıldı.

Polis ekipleri tarafından 2 hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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