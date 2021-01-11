Bursa'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

11.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:36
Bursa'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto lastik dükkanının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto lastik dükkanının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki iş yerinin üst katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatte söndürdü.

Kentin birçok noktasından dumanların görüldüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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