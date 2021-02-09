Son dakika! Bursa'da iş yeri yangını: 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı

Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm

Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı

Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında, üst kattaki dairelerde dumandan etkilenen 1'i çocuk, 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'da bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında, üst kattaki dairelerde dumandan etkilenen 1'i çocuk, 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi, 4. Akın Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki elektronik eşya tamiri yapılan iş yerinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar apartmanın içine yayıldı. Apartmanda dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. İş yerinde maddi zarar oluştu. Alemdar Mahallesi Muhtarı Abdullah Akay, "Allah'tan korkutucu bir durum oluşmadı. Şu an binada bulunan arkadaşları, itfaiye sayesinde kurtardık. En üst katta 3 kişi, orta katta da baba ve oğlu vardı" diye konuştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı