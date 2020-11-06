Bursa'da iş yeri yangını

BURSA'da motosiklet ve lastik tamirci dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'da motosiklet ve lastik tamirci dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında Bursa Büyükşehir Belediye binasının yakınlarında bulunan bir motosiklet ve lastik tamirci dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İş yerinde maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL