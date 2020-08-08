Bursa'da iş yeri sahibinin silahla öldürülmesine ilişkin dava açıldı
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Bursa'da iş yeri sahibinin silahla öldürülmesine ilişkin dava açıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iş yeri sahibinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakkında dava açıldı.

Bursa'da iş yeri sahibinin silahla öldürülmesine ilişkin dava açıldı
08.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:28

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iş yeri sahibinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakkında dava açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Sezgin Ö. ve Yiğit K. hakkında "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle, tutuksuz sanık A.G'nin ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı.

İddianamede, ifadelerine yer verilen tutuklu sanık Sezgin Ö'nün, koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı belirtildi.

Cezaevinde bulunduğu sırada kızı G.K'ye Görükle'deki tekel bayisinde çalışan birinin tecavüz ettiği haberini aldığını öne süren Sezgin Ö, "Bunu öğrendiğimde deliye döndüm. Tecavüz eden kişiyi cezalandırmaya karar verdim. Kızımın kayınbiraderi Yiğit'e bir alacağım olduğunu söyleyip, 'Görükle'ye gidelim.' dedim. Arabadan av tüfeğini alarak dükkana girdim. Bir el ateş ettim ve sonra olay yerinden ayrıldım." diye konuştu.

Tutuklu sanık Yiğit K. ve tutuksuz sanık A.G. ise Sezgin Ö. ile tekel bayisine gittiklerini ancak cinayetten haberlerinin olmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

Tecavüze uğradığı öne sürülen G.K. ise ifadesinde evli ve üç çocuğunun olduğunu belirterek, "Eşim cezaevine girdiğinde M.D. ile tanıştım, aramızda ilişki başladı. M.D. evimde cep telefonunu unutmuş. Telefonu kayınbiraderim Yiğit K. bulmuş. Cep telefonuna baktığında M.D. ile samimi pozlarla çekilmiş fotoğraflarımı görmüş. Daha sonra Yiğit K, 'Ağabeyimi aldattın.' diyerek beni dövdü. Babam Sezgin Ö'nün bu şekilde olaydan haberi oldu. Babam tarafından öldürülen Yılmaz Aslankılıç ile hiçbir ilgim bulunmuyor. Babam yanlış yönlendirilmiş olabilir." beyanında bulundu.

İddianamede, maktul Aslankılıç'ın hangi nedenle öldürüldüğünün net şekilde anlaşılamadığı bildirildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki tekel bayisine 15 Haziran'da pompalı tüfekle gelen Sezgin Ö. (50), iş yeri sahibi Yılmaz Aslankılıç'a (39) tek el ateş edip yaralayarak kaçmıştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aslankılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yakalanan zanlılardan Sezgin Ö. ve Yiğit K. tutuklanmış, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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