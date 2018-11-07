Bursa'da İş Kazası: 1 Ölü

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir fabrikada çalıştığı makine ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Metin Topoğlu (49), çalıştığı makine ile duvar arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan Topoğlu, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.