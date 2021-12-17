Bursa'da iş insanlarından haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Bursa'da iş insanlarından haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 9 şüpheli yakalandı

Bursa'da iş insanlarından haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 9 şüpheli yakalandı
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da bazı iş insanlarından cebir ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

BURSA (AA) - Bursa'da bazı iş insanlarından cebir ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütünün yöneticisi ve üyeleri olduğu değerlendirilen zanlılara yönelik fiziki ve teknik takip başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren takip neticesinde, suç örgütü elebaşı M.K. ile akraba oldukları belirtilen E.K, M.K, B.K, M.K, B.K, A.K. ve V.K'nin yanı sıra M.A, A.T ve İ.A'nın yakalanması için 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirdi.

Diğer 2 zanlının da yakalanması için çalışma devam ediyor.

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AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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