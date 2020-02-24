Bursa'da İpekböceği'ne bakım molası

24.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:28

Bursa'da, T1 (İpekböceği) tramvay hattı iki gün süreyle işletime kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı-Heykel arasında sefer yapan T1 (İpekböceği) tramvay hattı 25 Şubat Salı günü saat 09.00'dan itibaren asfaltlama ve bakım çalışmaları nedeniyle iki gün süreyle işletime kapatılacak.

İpekböceği, çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 Şubat Perşembe günü saat 07.00'den itibaren normal seferlerine başlayacak. Bakım süresince T1 hattı güzergahında otobüslerle ulaşım hizmeti verilmeye devam edecek.

Kaynak: AA