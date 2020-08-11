Bursa'da "İnternet Gazeteciliği Eğitimi" başladı
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Bursa'da "İnternet Gazeteciliği Eğitimi" başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren BUTGEM ile Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (BURSA İGD) işbirliğiyle düzenlenen "İnternet Gazeteciliği Eğitimi" başladı.

Bursa'da
11.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:17

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren BUTGEM ile Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (BURSA İGD) işbirliğiyle düzenlenen "İnternet Gazeteciliği Eğitimi" başladı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, kursiyerlere, tasarım, haber kameramanlığı, fotoğrafçılık, internet editörlüğü ve muhabirliği gibi farklı alanlarda temel eğitimler veriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 10'ar kişilik 2 sınıfta mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen eğitimle internet gazeteciliği alanında nitelikli istihdamın oluşmasına katkı sağlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BURSA İGD Başkanı Mesut Demir, teknolojinin hızla geliştiği günlerde internet gazeteciliğinin de aynı hızla güç kazandığını belirtti.

Bursa medyasının Türkiye genelinde söz sahibi olması için internet medyalarının da kaliteli içerik üretme anlamında güçlü, tarafsız ve ilkeli yayınlar yapması gerektiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda kentimizde 200 internet haber sitesi faaliyet gösteriyor. İnternet medyasının büyük önem kazandığı günümüzde bunu korumak için yeni medyalarda çalışanların donanımlı olması gerekiyor. Bu açıdan BTSO'nun desteği ve işbirliğiyle düzenlenen internet gazeteciliği eğitimi, internet medyasına hızlı, doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin yanı sıra kaliteli içerik üretme konusunda da büyük güç katacak."

Kursiyerlerden Zeynep Çelik de bir yayınevinde çalıştığını, internet gazeteciliği kursunun ardından bu alanda kendini geliştirmek istediğini ifade ederek, "Güzel bir eğitim programı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sude Filiz de internet gazeteciliği alanında hedefleri olduğunu belirterek, "İnternet gazeteciliği alanında muhabirlik yapmak istiyorum. Kursta zengin bir eğitim içeriği var. Kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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