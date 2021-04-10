Bursa'da inşaattan düşen kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşası devam eden binadan düşen kişi, ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşası devam eden binadan düşen kişi, ağır yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki binanın yapımında çalışan Osman M (21), dengesini kaybederek, 4. kattaki iskeleden düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek