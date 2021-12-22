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Bursa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bir inşaatta çalışan Mekin Demirci (37), aniden dengesini yitirip yaklaşık 12 metrelik yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirci, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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