Bursa'da inşaat temeline düşen işçiyi AFAD ve itfaiye kurtardı
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Bursa'da inşaat temeline düşen işçiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

26.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:00
Bursa'da inşaat temeline düşen işçiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, çalıştığı inşaatın temel çukuruna düşüp yaralanan işçi, bulunduğu yerden AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, çalıştığı inşaatın temel çukuruna düşüp yaralanan işçi, bulunduğu yerden AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Görükle Mahallesi'nde çalışan inşaat işçisi Recep Aksoy (58) dengesini kaybederek inşaatın 7 metre yüksekliğindeki temel çukuruna düşerek yaralandı.

İnşaattaki görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aksoy'u halat yardımıyla düştüğü yerden çıkardı.

Aksoy 112 Acil servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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