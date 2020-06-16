Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu
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Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi hamam kalıntılarına rastlandı.

Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu
16.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:50

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi hamam kalıntılarına rastlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçedeki Atatürk Caddesi'nde 1255-1256 yıllarında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris tarafından inşa edilen Aziz Tryphonos Kilisesi'ne 50 metre mesafedeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi bulgulara rastlandı.

Bunun üzerine inşaat sahipleri durumu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

İznik Müze Müdürlüğü arkeologları ve sanat tarihçileri, alanda yaptıkları incelemelerde bölgenin hamam olarak kullanıldığını tespit etti. 600 metrekare alanda yapılan incelemelerde, hamam kalıntılarının yanı sıra renkli seramik parçalara da rastlandı.

İznik Müze Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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