Son dakika haberi! İnşaat halindeki binada oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı
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Son dakika haberi! İnşaat halindeki binada oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki binada oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki binada oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

Akhisar Mahallesi 170. Sokak'ta inşaat halindeki binada arkadaşlarıyla oyun oynayan Ertuğrul Akay (14), ikinci kattan merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Akay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberi! İnşaat halindeki binada oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Son dakika haberi! İnşaat halindeki binada oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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