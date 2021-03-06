Son dakika! İnşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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Son dakika! İnşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

06.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:52

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşası devam eden fabrika temeline devrilen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşası devam eden fabrika temeline devrilen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Ercan A. idaresindeki 16 AFM 146 plakalı otomobil, Hamzabey Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında inşası devam eden fabrika temeline devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sürücü Ercan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halime T. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika! İnşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Son dakika! İnşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Son dakika! İnşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Son dakika! İnşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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