Bursa'da inanılmaz kaza
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Bursa'da inanılmaz kaza

Bursa'da bir evin balkonuna takılan kamyon kullanılamaz hale geldi.

09.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:38
Bursa'da inanılmaz kaza

'da bir evin balkonuna takılan kamyon kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün öğle saatlerinde ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. 34 TU 8251 plakalı nakliyat kamyonu ara sokakta giderken bir evin birinci katındaki balkona takıldı. Maddi hasar meydana gelen kamyon kullanılmaz haline gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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