Bursa'da imam ile cami dernek başkanın anlaşmazlığı yargıya taşındı

Yıldırım ilçesindeki Şirinevler Camii'ne mayıs ayında imam Latif D. atandı. Göreve başlayan Latif D., iddiaya göre, zamanla Şirinevler Cami Derneği Başkanı Tuncay Y.'nin bağış adı altında toplandığı paraları İl Müftülüğü hesabına eksik yatırdığını gördü. Bir süre sonra Tuncay Y. cemaate kötü davrandığı iddiasıyla Latif D.'yi; Latif D. de usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Tuncay Y.'yi Yıldırım İlçe Müftülüğü'ne şikayet etti. 5 kere soruşturma geçiren Latif D.'ye kınama ve kıdem durdurma cezası verildi ayrıca 3 kez görev yeri değiştirildi. Daha sonra Latif D. savcılığa giderek Tuncay Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.