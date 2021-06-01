BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DERS BAŞI YAPTI

BURSA'da ilkokul öğrencileri, yeni normalleşme süreciyle birlikte okullarına giderek, ders başı yaptı.

BURSA'da ilkokul öğrencileri, yeni normalleşme süreciyle birlikte okullarına giderek, ders başı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla birlikte ilkokullarda ders zili çaldı. Bursa'da da ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler yağmura rağmen okullarına koştu. Arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sefa Ay, okulunu özlediğini belirtti. Pandemi nedeniyle okulundan ve arkadaşlarından uzak kaldığını söyleyen Sefa Ay, okulların açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Oğlunun okulların açılmasına çok sevindiğini ifade eden Hasan Ay, Mutlulukları inşallah kursaklarında kalmaz. İnşallah kademeli olarak devamı gelir. Okulların kapanmasından dolayı oğlum üzgündü. İster istemez arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlüyorlardı. Karardan çok memnun oldular. dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı