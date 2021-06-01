BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DERS BAŞI YAPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DERS BAŞI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da ilkokul öğrencileri, yeni normalleşme süreciyle birlikte okullarına giderek, ders başı yaptı.

BURSA'da ilkokul öğrencileri, yeni normalleşme süreciyle birlikte okullarına giderek, ders başı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla birlikte ilkokullarda ders zili çaldı. Bursa'da da ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler yağmura rağmen okullarına koştu. Arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sefa Ay, okulunu özlediğini belirtti. Pandemi nedeniyle okulundan ve arkadaşlarından uzak kaldığını söyleyen Sefa Ay, okulların açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Oğlunun okulların açılmasına çok sevindiğini ifade eden Hasan Ay, Mutlulukları inşallah kursaklarında kalmaz. İnşallah kademeli olarak devamı gelir. Okulların kapanmasından dolayı oğlum üzgündü. İster istemez arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlüyorlardı. Karardan çok memnun oldular. dedi.

BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DERS BAŞI YAPTI
BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DERS BAŞI YAPTI
BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DERS BAŞI YAPTI
BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DERS BAŞI YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gülben Ergen'den normalleşme kararlarına tepki: Müzisyene yaşamak yok demek mi?
Gülben Ergen'den normalleşme kararlarına tepki: Müzisyene yaşamak yok demek mi?
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Aslı Bekiroğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DERS BAŞI YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 10:39:29. #1.15#

title