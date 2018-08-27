Bursa'da İlk Hacı Kafilesi Döndü

Bursa'da, hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hac vazifesini yerine getiren 275 kişi, hacı olarak geldikleri Bursa Yenişehir Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

Havalimanı çıkışında yakınlarına kavuşan hacılar, gözyaşı döktü. Memleketlerine dönen hacılar uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

Hacılardan Mehmet Hanefi İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir duygu. Allah herkese hacı olmayı nasip etsin." diye konuştu.

Türk Hava Yollarına teşekkür eden hacılar, çok güzel bir yolculuk geçirdiklerini söyledi.