Bursa'da ilk ders zili çaldı
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Bursa'da ilk ders zili çaldı

BURSA'da, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, sabah erken saatlerde velileri tarafından okullarına getirildi.

Bursa'da ilk ders zili çaldı
21.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:57

BURSA'da, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, sabah erken saatlerde velileri tarafından okullarına getirildi. Okul önünde öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler ateşleri ölçülerek içeri alınırken, sosyal mesafeye de dikkat edildi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullar, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimlerini gerçekleştirmek üzere kapılarını açtı. Bursa'da da 904 okulda 13 bin 328 öğretmen ders başı yaptı. Sabahın erken saatlerinde öğrenciler velileri tarafından okula getirilirken, okul içerisine öğrencilerden başka kimse alınmadı. Okula giriş sırasında öğrenciler sosyal mesafeye uyarak içeri alınırken, ateşlerinin de ölçüldüğü görüldü.

'AİLELERİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN'

Okul öncesi eğitim ve birinci sınıflar için uyum haftası kapsamında haftada 1 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirileceğini belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, uzun bir aranın ardından öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Ailelere seslenen Dülger, "Ailelerimizin bu konuda içi rahat olsun. 'Sağlık olmadan eğitim olmaz' parolasıyla hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin okullarında güven içerisinde olmaları bizim en önemli önceliğimizdir. 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlık sürecini de bu yönde geçirdik. Okullarımızda temizlik ve hijyen konusunda gerekli tüm hazırlıkları yaptık. 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz uyum eğitimi dönemi, öğrencilerimizin okul kaygılarını gidermesine yardımcı olacak. Okul ve öğrenme ortamına uyum sağlamalarına katkı sağlayacağına inandığımız bu süreçte öğrencilerimiz aynı zamanda arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıma fırsatı bulacak. Çocuklarımız maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına da öğretmenlerinin gözetiminde uyum sağlayacaklar" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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