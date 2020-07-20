Bursa'da ilk 6 ayda konut satışları yüzde 6,26 arttı Bursa'da konut satışlarında ilk 6 ayda yüzde 6,26 artış görülürken, ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 2 bin 241 TL oldu.

Bursa'da konut satışlarında ilk 6 ayda yüzde 6,26 artış görülürken, ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 2 bin 241 TL oldu.

Bursa'da bir analiz firmasının 5 milyon veriyi analiz ederek hazırladığı rapora göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları yüzde 7,73 düşüş gösterdi, 2020 yılının ilk 6 ayında ise yüzde 8,59 artış gösterdi. Haziran sonu itibarı ile Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 426 TL oldu.

Bursa'nın gözdeleri Gemlik, İznik, Osmangazi, Nilüfer

Bursa'da konut satışlarında 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 3,30 düşüş görülürken, 2020 yılında ise yüzde 6,26 artış görüldü. Haziran sonu itibarı ile ortalama konut metrekare satış fiyatı Bursa'da 2.241 TL oldu. Bursa'da en çok değerlenen ilçeler ise Gemlik, İznik, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya oldu.

Gemlik ilçesinde 2020 yılının ilk 6 ayında konut satışları yüzde 10,12, İznik ilçesinde yüzde 7,79, Osmangazi ilçesinde yüzde 6,07, Nilüfer ilçesinde yüzde 6,00 Mudanya ilçesinde ise yüzde 5,88 arttı.

Talebe bağlı olarak fiyatlar da arttı

Pandemi sürecinin öncesi ve sonrasında gayrimenkul sektöründe yaşananları anlatan Görkem Öğüt, "Türkiye genelinde konut satış fiyatları Aralık 2018'de düşüşe geçmiş, devam eden düşüş eğrisi ancak Eylül 2019 itibarı ile tekrar yükselişe geçmişti. Aralık 2019'da Türkiye genelinde rekor seviyede konut satışı gerçekleşmiş, sektör 2020 yılına da çok iyi başlamıştı. Ülkemizde pandeminin etkisinin görülmeye başlandığı Mart ayı ortalarından itibaren başta bahçeli ve müstakil ikincil konutlar olmak üzere konut talebinde artış görüldü. Artan talep ile birlikte talep edilen konut satış fiyatında da artış görüldü, fakat pazarda bu artışı karşılayacak işlem olmadığı için değer artışı o kadar yüksek seviyede gerçekleşmedi" dedi.

Haziran başından itibaren sektör cansuyu kazandı

Öğüt şöyle devam etti: "Pandeminin etkisi ile Nisan ve Mayıs aylarında konut satış adetleri geçtiğimiz senenin oldukça altında gerçekleşti. Haziran ayı başı itibarı ile kamu bankaları tarafından sağlanan cazip konut kredisi koşulları ve pandemi nedeniyle ertelenen talebin gerçekleşmesi ile birlikte ilanda olan 2. el gayrimenkullerin fiyatı arttı. 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu." - BURSA

Kaynak: İHA