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Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı İnegöl ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan şahsın arama çalışmalarına, kayıp olduğu için aranan kişi de katıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla...

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı

İnegöl ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan şahsın arama çalışmalarına, kayıp olduğu için aranan kişi de katıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradılar. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldılar.

Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladılar. Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu. Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü. Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar.

Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı

Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı

Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı

Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
Bursa'da bir garip olay! Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı

Bursa'da bir garip olay! Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı

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Haber: Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı - Haberler
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