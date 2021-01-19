Bursa'da ilginç kar görüntüleri

Bursa'daki kar manzaralarında bir vatandaş kaldırım üzerinde snowboard yaparken, bir diğeri ise otomobil ve motosikletin arkasına bağladığı kızakla kaydı.

Bursa'daki kar manzaralarında bir vatandaş kaldırım üzerinde snowboard yaparken, bir diğeri ise otomobil ve motosikletin arkasına bağladığı kızakla kaydı. İki traktörün drift attığı anlar da dikkat çekerken, bir vatandaş da yaptığı kardan adamı torpil ile patlattı.

Bursa'da son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar da karın tadını çıkararak, renkli görüntüler oluşturdu.

Bir vatandaş, otomobilin arkasına bağladığı ipe tutunarak buz halini alan kaldırım üzerinde snowboard ile kayarken, bazı vatandaşlar da motosikletin arkasına bağlamış olduğu kızak ile yol üzerinde kayarak, yoğun kar yağışının tadını çıkardı. Otomobillerin yanı sıra, iki traktörün de kayganlaşan kavşakta drift attığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Ayrıca, Bursalılar haftasonunu pek çok noktada kardan adam yaparak geçirdi. Bazı vatandaşlar, 'kardan kadın' oluşturarak, yüz bölümüne de makyaj yaptı. Bir vatandaşın ise, yaptığı kardan adamı, baş bölümünün üzerine koyduğu torpil ile patlatması dikkat çekti.

Bursa'daki ilginç kar manzaraları sosyal medyaya da yansırken, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Görüntü dökümü

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-Kardan adam patlatılması-Traktör ile drift atılması-Snowboard ile kayılması-Kızak ile kayılması

Haber: Abdulselam UĞUR/BURSA, - Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı