Bursa'da ilçe meydanında silahlı kavga: 1 yaralı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada S.U. tarafından tabancayla vurulan A.Y. yaralandı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada S.U. tarafından tabancayla vurulan A.Y. yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesi, Heykel Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Arbede sırasında S.U. tabancayla açtığı ateş sonucu A.Y. dizine isabet eden kurşunla yaraladı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Y., ambulans ile Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli S.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ezgi Atav